PSDB-SP realiza eleição para definir diretório municipal O PSDB-SP realiza, desde às 10hs da manhã deste domingo, na Câmara Municipal de São Paulo, eleição para definir o diretório do partido na capital paulista. Até às 16hs serão escolhidos os 71 membros titulares e os 24 suplentes do diretório municipal. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, votou ainda na parte da manhã, segundo informou o líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo, Samuel Moreira.