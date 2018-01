PSDB-SP pode esperar Serra definir candidatura O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), admitiu hoje que o PSDB de São Paulo poderá aguardar o veredicto do ex-governador José Serra com relação à sua entrada na disputa pela Prefeitura de São Paulo, nessas eleições. O prazo para a inscrição nas prévias tucanas para a escolha do candidato à Prefeitura termina nesta terça e até o momento Serra não fez a sua inscrição. Apenas quatro nomes estão no páreo dessa disputa interna, prevista para 4 de março. Questionado se hoje seria o prazo final para Serra decidir se participará ou não da corrida eleitoral 2012, como prevê a resolução do PSDB, Alckmin respondeu: "Se ele quiser ser candidato, é um ótimo candidato, preparado e sério". Ante a insistência dos jornalistas, sobre o deadline das prévias, complementou: "Esta é uma decisão pessoal do José Serra que nós devemos aguardar."