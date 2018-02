PSDB-SP oficializa candidatura de José Police Neto à presidência da Câmara Municipal

SÃO PAULO - O diretório municipal do PSDB-SP oficializou na noite desta quinta-feira, 25, por unanimidade, a candidatura do vereador José Police Neto à presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Com a decisão, qualquer vereador da bancada que vote em outro candidato poderá ser expulso do partido e, consequentemente, perder o mandato.

Em nota, o presidente do diretório, José Henrique Reis Lobo, ressalta que "a reunião foi importante não só pela decisão em si, mas porque marca uma nova fase no relacionamento do partido com os vereadores". Em 2008, ao lançar a candidatura de Geraldo Alckmin à prefeitura de São Paulo, o diretório municipal do partido entrou em atrito com a bancada de vereadores, que apoiava a reeleição do prefeito Gilberto Kassab. Para Reis Lobo, "a presença de grande número de membros do diretório e a decisão tomada por unanimidade mostra que estão superados os problemas entre bancada e partido".

Na nota, Reis Lobo declarou esperar que "a partir de agora, os vereadores participem mais ativamente da vida do partido e, ao mesmo tempo, abram espaço para que o partido possa externar a sua opinião sobre assuntos de interesse público submetidos à Câmara Municipal".