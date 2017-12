PSDB-SP discute eleições municipais em congresso na sexta

O diretório paulista do PSDB começa a discutir nesta semana a estratégia para as eleições municipais de 2008. Os tucanos promovem entre sexta-feira e domingo o II Congresso Estadual do partido, no município de Praia Grande, litoral sul do Estado. Além de se organizar para o pleito, os correligionários paulistas também vão propor alterações no programa partidário nacional do PSDB. As eleições na capital paulista também vão entrar na pauta congresso, mas segundo o presidente do PSDB-SP, deputado federal Antonio Carlos de Mendes Thame, ainda não deve trazer definições sobre nomes a disputarem a prefeitura da cidade. "O que está certo é que queremos manter a coligação com o DEM, mas a definição de um nome vai depender do poder de consenso do candidato", afirmou. O deputado admitiu a hipótese de apoiar o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM-SP), mas disse que "se o (Geraldo) Alckmin quiser competir a situação é outra". O objetivo do PSDB é estruturar o partido em todos os 645 municípios de São Paulo. Atualmente o partido está presente em 630. Thame acredita que a legenda terá candidatos para prefeito competitivos em 250 cidades nas eleições do ano que vem, sendo que, nesta legislatura o partido tem o controle de 202 prefeituras. No evento, o PSDB paulista vai formular propostas para o programa partido, que deve sofrer alterações em congresso nacional a ser realizado ainda esta ano, mas que ainda não tem data definida. De acordo com o deputado, os principais temas da pauta são geração de emprego, segurança, produção sustentável, reforma tributária e educação. "Queremos mostrar como efetuar mudanças nessas áreas", diz Thame, que espera explicitar o modo "completamente diferente" de governar do partido, em relação ao governo Lula. Segundo o presidente do PSDB-SP, a escolha de Praia Grande para sediar o evento é bastante pragmática. A cidade, que é controlada pelo partido, pode oferecer hospedagem barata às cerca de 600 pessoas que Thame espera encontrar no congresso.