PSDB-SP consulta filiados sobre apoio a eventual governo Temer

O PSDB de São Paulo iniciou na manhã desta quarta-feira, 27, uma consulta aos seus 79.384 filiados para saber o que eles acham do apoio da legenda a um eventual governo Michel Temer (PMDB). Nas primeiras horas em que a pesquisa foi feita, cerca de mil filiados já haviam respondido o questionários, com 60% favoráveis ao PSDB apoiar a gestão do peemedebista, inclusive participando efetivamente da administração, com cargos.

A primeira parcial da consulta do PSDB paulista corrobora a posição do presidente de honra da legenda, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que recentemente se mostrou favorável à entrada de seu partido numa eventual gestão do peemedebista, à exemplo do que ocorreu no governo Itamar Franco, que assumiu a Presidência da República após o impeachment de Fernando Collor de Mello, em 1992.

O resultado da primeira parcial da consulta reforça também a posição defendida pelo grupo do senador José Serra (PSDB-SP), muito próximo de Temer e cotado para assumir uma pasta na Esplanada dos Ministérios. Além de Serra, o senador Aloysio Nunes Ferreira (SP) também é outro nome cotado. No sábado, 23, Aloysio afirmou que seu partido não faltará com sua responsabilidade neste momento em que o País atravessa uma de suas mais graves crises.

Nessa terça, 26, o presidente nacional da sigla, senador Aécio Neves (MG), sinalizou que o PSDB deverá aderir ao governo Temer, contudo continuou sendo reticente na questão da legenda participar com cargos. A mesma opinião é partilhada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que apoia o peemedebista, mas diz não concordar em ocupar postos.

Consulta. Segundo o 3º vice-presidente da sigla em São Paulo, Cesar Gontijo, responsável pelo sistema que vai apurar a opinião dos membros da sigla, a consulta aos filiados do partido em São Paulo deverá ser concluída até o final de semana e será encaminhada à reunião da Executiva Nacional do PSDB, marcada para a próxima terça-feira, 3, quando o assunto será deliberado. Na avaliação de Gontijo, a consulta aos filiados - a primeira feita pela legenda com suas bases - é muito importante porque vai reforçar a posição da maioria dos correligionários em torno de um assunto crucial para o futuro do País.

Na mesma linha, o presidente estadual do PSBD-SP, deputado Pedro Tobias, avalia que essa consulta vai permitir que os filiados, sempre convidados a contribuir e a se mobilizarem em favor do partido e suas causas, também sejam parte das decisões. E garante que a posição tomada pela maioria da militância será a defendida pela presidência da legenda no Estado.

A consulta aos filiados está sendo feita por meio de um sistema eletrônico associado à intranet do partido. Cada filiado cadastrado recebe um e-mail ou um SMS com um link . Ao abrir o link, ele fica apto a votar eletronicamente e o resultado vai sendo computado automaticamente pelo sistema do PSDB. Além das perguntas se a legenda deve ou não apoiar um eventual governo Michel Temer e de que maneira, com ou sem cargos, o filiado tem um espaço para comentários.