PSDB se reúne nesta segunda-feira para discutir eleições

O diretório do PSDB de São Paulo se reúne nesta segunda-feira, às 15h, para discutir as estratégias e o planejamento que serão adotados na campanha do governador do Estado, José Serra, pré-candidato do partido à presidência.

Foram convidadas cerca de 90 pessoas para o encontro, que vai reunir os coordenadores políticos e executivos que irão atuar nesta campanha e os 47 coordenadores regionais do partido no Estado.

A estratégia tucana é atuar junto às bases da legenda, para reforçar a figura de Serra e tentar mobilizar a militância para inserir o PSDB nas localidades onde o PT tem maioria.