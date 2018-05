PSDB rompe com Cid e anuncia candidatura no CE

Hoje, durante evento no Porto do Pecém, ao ser questionado sobre a decisão dos tucanos, Cid disse que não gosta de ser pressionado e que a decisão do PSDB "é uma questão deles".

O PSDB cearense realiza convenção estadual no próximo dia 19. Ainda não há uma definição com relação ao nome do candidato. O nome preferido pela base do partido é o de Tasso Jereissati, mas ele insiste em querer disputar a reeleição ao Senado. A falta de candidato próprio no Ceará era uma das inquietações do pré-candidato tucano à Presidência da República, José Serra.

Na visita que fez ao Estado no mês passado, em conversa reservada com Tasso Jereissati, Serra manifestou o desconforto com relação ao assunto. Tasso vinha repetindo que a falta de candidato próprio no Ceará não seria um problema, pois o palanque de Serra era o palanque dele como candidato ao Senado.