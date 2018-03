PSDB resgata propaganda do PT e coloca ratos na TV para tratar de corrupção

A nova inserção do PSDB, que irá ao ar em cadeia nacional na noite desta terça-feira, resgata propaganda feita pelo PT, na época em que era oposição, na qual ratos comem a bandeira do Brasil.

No programa tucano, de 30 segundos, a campanha feita pelo PT há nove anos aparece ao fundo numa TV. Um locutor diz: "Há nove anos, nesta propaganda, o PT anunciava que, se o Brasil não acabasse com a corrupção, a corrupção acabaria com o Brasil".

O locutor continua: "Há nove anos o PT está no poder, e o que era apenas propaganda, virou a realidade deste governo". A imagem mostra então um rato, bem mais gordo que os usados na propaganda petista, comendo um pedaço da bandeira nacional e arrotando no final.