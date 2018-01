PSDB refuta prévias e consagra candidatura Aécio Os 27 dirigentes estaduais do PSDB consagraram a candidatura à Presidência da República do senador Aécio Neves (MG), presidente nacional da legenda, durante reunião nesta terça-feira na sede nacional do partido, em Brasília. Com isso, sepultaram qualquer possibilidade de realização de prévias para a escolha do candidato. "Nada de prévias. Não se falou disso em nenhum instante durante a reunião", afirmou o senador Cássio Cunha Lima, um dos vice-presidentes nacionais do PSDB.