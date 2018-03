PSDB recorre ao TRE para reaver mandato de vereadores O Diretório Municipal do PSDB ingressou na terça-feira com pedido no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para tentar reaver o mandato dos seis vereadores que pediram desfiliação da sigla, após impasse em torno da composição da Executiva Municipal. A ação impetrada baseia-se em determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), de 2007, que reconhece que o mandato político é do partido pelo qual o candidato foi eleito, e não do ocupante do cargo.