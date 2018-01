PSDB quer Tasso candidato ao Senado O governador do Ceará, Tasso Jereissati, será candidato a senador numa das duas vagas ao Senado que serão renovadas na eleição de outubro. A outra deverá ser oferecida ao PMDB, numa aliança que vem sendo feita sob o comando do próprio Tasso e do deputado Eunício Oliveira. O senador Lúcio Alcântara será o candidato tucano à sucessão de Tasso. Com isso, o PSDB praticamente concluiu o processo interno de acomodação de seus candidatos aos cargos majoritários. Resta ainda encontrar um lugar para o ministro do Planejamento, Martus Tavares, que se lançou candidato a governador. O mais certo é que será oferecida a Martus uma vaga de deputado federal. O ministro filiou-se recentemente ao PSDB. Anunciou que se desliga do governo no dia 6 de abril, prazo final para a desincompatibilização dos que ocupam cargo no Executivo. A acomodação dos tucanos cearenses que pretendem disputar os principais cargos foi resolvida nesta terça-feira, quando o senador Luiz Pontes, que ainda tem quase cinco anos de mandato pela frente, e o secretário de Indústria e Comércio, Raimundo Viana, anunciaram que desistiam de concorrer à sucessão de Tasso. Ao mesmo tempo, anunciaram oficialmente o apoio a Lúcio Alcântara. Num encontro realizado pela manhã na sede do PSDB, em Fortaleza, Alcântara afirmou que o governador Tasso Jereissatti tem a obrigação de ser o candidato do senado pelo PSDB. Tasso foi lançado candidato a presidente da República pela família do ex-governador Mário Covas, em outubro. Mas descontente com o que chamou de desigualdade de forças entre ele e Serra - e ao mesmo tempo com o apoio ao ministro da Saúde dado pelo presidente Fernando Henrique -, disse que a disputa era desigual. Assim, Tasso desistiu da candidatura. Com isso, abriu espaço para Serra ser o único pré-candidato, o que será confirmado amanhã em reunião festiva da Executiva Nacional do PSDB, em Brasília. Políticos do PSDB afirmaram ma terça-feira em Fortaleza que deram todas as condições para Martus Tavares mostrar sua plataforma de governo, mas isso não ocorreu. Eles lembraram que o ministro esteve muito tempo afastado do Ceará e sua receptividade política é pequena. "Agora Martus vai fazer sua própria avaliação a respeito das forças que tem", afirmou Lúcio Alcântara. O senador lembrou que com a desistência de Luiz Pontes e Viana, a candidatura de Martus a governador é muito difícil. Mas ele acha que só o ministro poderá dizer o que fará daqui para a frente. "Não posso sugerir que Martus tome a mesma atitude dos demais, pois o gesto é dele, não meu", acrescentou Alcântara.