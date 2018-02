PSDB quer que Jorge Hereda fale sobre Bolsa Família O líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), e o vice-líder do partido na Casa, Alvaro Dias (PR), apresentaram nesta segunda-feira requerimento para que o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, compareça à Comissão Fiscalização e Controle para falar sobre as dificuldades no pagamento do programa Bolsa Família. O pedido de convite de Ferreira e Dias, que pode entrar na pauta da comissão nesta terça-feira, 28, pela manhã, tem por objetivo esclarecer o que consideram "declarações falsas" prestadas pela diretoria do banco acerca da liberação do benefício.