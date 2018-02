PSDB quer proibir na Constituição venda da Petrobras Para evitar a todo custo o rótulo de ?privativistas?, em véspera de ano eleitoral, os tucanos querem proibir na Constituição a venda da Petrobras. O deputado Otávio Leite (PSDB-RJ) foi incumbido de apresentar proposta de emenda constitucional (PEC) estabelecendo que o controle da estatal do petróleo é exclusivo da União. Líder da minoria na Câmara, Leite obteve apoio à proposta de praticamente todos os partidos. Foram 224 assinaturas de deputados do PMDB, do PT, do PP, do DEM, do PR, do PSB, além do PSDB.