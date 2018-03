PSDB quer ouvir Mantega durante recesso do Congresso O líder do PSDB na Câmara, Bruno Araújo (PE), defendeu nesta segunda-feira que o Congresso ouça durante o recesso as explicações dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, sobre a manobra fiscal feita nos últimos dias de 2012 para injetar R$ 19,4 bilhões de recursos nos cofres do governo e cumprir a meta de superávit primário - a economia feita para pagar os juros da dívida. Bruno Araújo anunciou que o partido deve apresentar nesta segunda o pedido à Comissão Representativa, colegiado formado por senadores e deputados que representa o Congresso nas férias dos parlamentares.