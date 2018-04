PSDB quer MP e TCU acompanhando compra de bancos O PSDB vai pedir formalmente ao Ministério Público (MP) e ao Tribunal de Contas da União (TCU) que acompanhem as operações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal de adquirirem parte do controle acionário de instituições financeiras, inclusive bancos privados, previstas na Medida Provisória 443, publicada hoje no Diário Oficial da União. O deputado Paulo Renato Souza (PSDB-SP), em nome da bancada tucana na Câmara, vai protocolar o pedido na Procuradoria Geral da República e no TCU hoje à tarde. "O grande problema na medida provisória é o valor dos ativos das instituições com problema", disse. "No Proer não havia isso, porque a negociação era entre os bancos privados. Agora está se partindo para a estatização sem licitação", continuou o tucano, referindo-se ao programa de socorro aos bancos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O deputado ressaltou que é importante saber como será arbitrado o valor para evitar o pagamento superior dos ativos. "É necessário ter um olho externo na negociação", argumentou Paulo Renato. O tucano disse que o acompanhamento das operações pelo Ministério Público e pelo TCU é uma forma de o próprio governo se proteger de críticas futuras.