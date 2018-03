PSDB quer explicação sobre suposta espionagem em Suape O líder do PSDB, Carlos Sampaio (SP), vai apresentar requerimento na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado pedindo a convocação do chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, general José Elito Siqueira, e do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, por causa da espionagem feita pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no Porto de Suape, em Pernambuco.