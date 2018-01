PSDB quer evitar desgaste com adiamento das prévias

convencer os pré-candidatos tucanos a aceitarem mudança na data do processo de prévias do partido para a sucessão à Prefeitura de São Paulo. Antes da reunião da Executiva Municipal do PSDB, marcada para o início da noite, lideranças do PSDB devem se reunir com o secretário estadual da Energia, José Aníbal, e com o deputado federal Ricardo Trípoli para convencê-los a aceitar o adiamento da eleição interna, marcada para 4 de março. O comando municipal do PSDB entrou em contato hoje com os pré-candidatos do PSDB, mas ouviu de ambos respostas negativas.

A avaliação de caciques tucanos é de que um adiamento na data das prévias, sem o consentimento dos pré-candidatos, poderia gerar mais um desgaste junto à militância do PSDB. "A ideia é de que sejam adiadas as prévias sem que haja necessidade de votação, mas por meio de um consenso", avaliou uma liderança tucana. Na reunião de amanhã, marcada para 19 horas, a Executiva Municipal do PSDB deve discutir, além do adiamento do processo de prévias, a inscrição do ex-governador de São Paulo José Serra na disputa partidária. O argumento do comando municipal do PSDB é de que o adiamento daria mais tempo para que o ex-governador arregimentasse apoio junto à militância do PSDB e, eventualmente, participasse de um debate com os outros dois pré-candidatos.

A mudança na data das prévias tem criado uma saia-justa entre o governador de São Paulo e os atuais pré-candidatos do PSDB. Em reunião no domingo, 26, no Palácio dos Bandeirantes, os dois tucanos rechaçaram com veemência a mudança na data das eleições internas. Nesta manhã, em evento na capital paulista, o governador de São Paulo avaliou como irrelevante a mudança do processo de prévias para 11 de março, como tem defendido o comando do PSDB. Uma resolução do Diretório Estadual do PSDB, que disciplina o processo de prévias no Estado de São Paulo, determina que as eleições internas sejam realizadas até 31 de março, o que permite alteração da data das eleições internas.