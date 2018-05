PSDB quer evitar crise no 2º turno Lideranças do PSDB - como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador José Serra - agem para evitar que a campanha descambe para um tiroteio entre Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM). Cresce a preocupação em construir bases no segundo turno. Pretende-se que toda a força do PSDB seja usada para apoiar aquele que passar à segunda etapa, sem restrições. Os "bombeiros" também dizem que Serra entrará de cabeça na campanha de quem for a segundo turno.