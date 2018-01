PSDB quer esclarecer teor de reunião contra blogueira O vice-líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PSDB-PR), apresentou nesta segunda-feira requerimentos de convite dos ministros das Relações Exteriores, Antonio Patriota; da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho; e do embaixador de Cuba no Brasil, Carlos Zamora Rodríguez, para esclarecer uma suposta mobilização contra a blogueira cubana e colunista do jornal O Estado de S. Paulo Yoani Sánchez. O tucano disse que é preciso que as autoridades esclareçam o teor de uma reunião que teria ocorrido no último dia 6 com militantes de partidos de esquerda brasileiros na tentativa de montar uma estratégia para denegrir a cubana, opositora do regime da família Castro, e que está no Brasil.