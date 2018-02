PSDB quer esclarecer gastos com cartões corporativos O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR), encaminhará requerimentos aos 37 ministros e à Presidência da República pedindo esclarecimentos sobre os gastos com cartões corporativos. Segundo o tucano, os documentos estão prontos, mas dependem do reinício das atividades legislativas para serem protocolados.