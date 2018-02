PSDB quer discutir CPI da Petrobras com Jucá hoje A cúpula do PSDB pretende se reunir ainda hoje com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), para tratar da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará denúncias de irregularidades na Petrobras e na Agência Nacional de Petróleo (ANP). Os tucanos estão dispostos a abrir mão da relatoria da CPI das Organizações Não-Governamentais (ONGs), mas querem a garantia do governo de que o inquérito da estatal será imediatamente instalado. "Nossa prioridade é a instalação da CPI da Petrobras", afirmou o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), depois de se reunir com a bancada do partido.