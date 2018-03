PSDB quer convocar tesoureiro foragido de Cachoeira O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), apresentou um requerimento para convocar o contador Geovani Pereira da Silva para depor na CPI do Cachoeira, que começou a funcionar nesta quarta pela manhã. Reportagem publicada hoje, 25, pelo Estado de S.Paulo revela que Geovani está, nas palavras do seu advogado, "pronto para cooperar" com a investigação parlamentar que tem por objetivo apurar o envolvimento do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, com agentes públicos e privados.