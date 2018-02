PSDB quer convocar Passos durante recesso O PSDB articula uma manobra para tentar convocar o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, para comparecer ao Congresso durante o recesso parlamentar. O líder do partido na Câmara, Duarte Nogueira (SP), protocolou o pedido de convocação hoje e o vice-presidente da comissão representativa do Congresso, Eduardo Gomes (PSDB-TO), estuda emitir amanhã um despacho convocando o colegiado caso o presidente do Senado e da comissão, José Sarney (PMDB-AP), não tome uma posição. Sarney está no Maranhão e sua assessoria não informou qual será a sua posição sobre o caso.