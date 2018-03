PSDB quer barrar no STF créditos extras do governo O PSDB contestou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Medida Provisória (MP) baixada pelo governo no final de dezembro abrindo créditos extraordinários de R$ 18 bilhões para órgãos do Executivo. A MP também reduziu o orçamento de investimento de empresas em mais de R$ 5 bilhões.