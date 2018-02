PSDB quer barrar monitoramento da telefonia pela Anatel O PSDB protocolou hoje uma representação a fim de que o Ministério Público Federal (MPF) investigue a iniciativa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de monitorar via internet as chamadas telefônicas fixas e móveis. Trata-se de uma medida preliminar para investigar a possibilidade de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a inviolabilidade do sigilo telefônico dos cidadãos.