PSDB quer 2 mil em anúncio da candidatura de Serra

Após o lançamento, Serra dará início a uma agenda de viagens. "Nosso candidato vai andar o País inteiro", diz o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE). O partido já articula contatos do presidenciável com "segmentos sociais e econômicos". A agenda não ficará restrita a eventos partidários. A prioridade serão os eventos com a população. "Reuniões fechadas com políticos não dão voto." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.