PSDB prorroga liderança de Virgílio no Senado A bancada do PSDB no Senado decidiu prorrogar até maio o mandato do senador Arthur Virgílio (AM) na liderança do partido. O senador Álvaro Dias (PR), que disputava o posto com Virgílio, aceitou um acordo para aguardar mais três meses, até a definição do quadro eleitoral no Paraná, onde o senador tem intenção de concorrer ao governo estadual.