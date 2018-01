PSDB propõe comissão para analisar usinas nucleares

BRASÍLIA - O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP), vai propor ao presidente do Congresso Nacional, José Sarney (PMDB-AP), a criação de uma comissão mista de deputados e senadores para analisar a situação das usinas nucleares no Brasil. O objetivo é fazer uma discussão sobre as usinas já em funcionamento e os projetos em andamento, tendo em vista o acidente nuclear ocorrido no Japão após terremotos e um tsunami.

O tucano destaca que o plano decenal de energia do governo federal prevê a construção de novas usinas além das três do complexo de Angra dos Reis (RJ). Ele destaca que é preciso também verificar o sistema de segurança nas usinas já construídas e os planos de contingência para casos de acidentes.

"O mundo todo, sobretudo com o episódio do Japão, vai fazer essa discussão. Nós não queremos entrar no mérito da qualidade de energia, da forma de obtenção, mas é uma coisa inexorável para o Brasil, que não vai poder abrir mão de nenhuma fonte de energia. Já que é um assunto que vai ter de ser debatido, que seja debatido pelo Brasil no Congresso", disse o tucano.

O presidente do Senado já afirmou que o Brasil precisa discutir sua política para a área levando em conta os problemas enfrentados pelo Japão. Após o protocolo, Duarte pretende procurar outros líderes partidários para que a comissão seja instalada e tenha caráter "apartidário".