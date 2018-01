PSDB promete votar projetos que trancam pauta da Câmara O líder do PSDB na Câmara, deputado Jutahy Júnior (BA), disse que o partido vai facilitar a votação das matérias que estão trancando a pauta do plenário da Casa e defendeu a inclusão de projetos ligados à área de segurança pública. O presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), marcou sessões para todas terças e quartas-feiras com objetivo de limpar a pauta do plenário, trancada por quatro medidas provisórias e dois projetos de lei do governo que tramitam em regime de urgência. Jutahy disse que, além das matérias que estão trancando a pauta, o PSDB concorda em votar o projeto da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e concluir a votação da proposta que cria a Timemania, dois projetos que Aldo incluiu na pauta. O tucano, entretanto, insistiu em que, depois dessas votações, seu partido quer deliberar sobre projetos de segurança. "Não criaremos dificuldades. Neste gesto nosso, é fundamental votarmos matéria de segurança pública, após a conclusão dessa pauta", afirmou o líder tucano. Ele disse que o feriado de quinta-feira da próxima semana e os jogos da Copa do Mundo de futebol não podem evitar votações na Câmara. "Não podemos permitir que a Câmara não cumpra o seu papel", afirmou. "Vamos fazer uma pauta e votar." Entre os projetos de segurança, Jutahy citou os que foram aprovados pelo Senado no dia 17 de maio, em resposta aos ataques promovidos pelo crime organizado em São Paulo. Esse pacote de projetos, no entanto, não foi enviado até hoje pelo Senado para análise da Câmara.