PSDB prepara evento para anúncio de Serra no dia 22

Parlamentares já receberam avisos do núcleo próximo ao governador de que a data mais provável é dia 22. A ideia é criar um evento que dê repercussão e sirva de contraponto ao lançamento, há pouco mais de duas semanas, da pré-candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT). Para os tucanos, o crescimento de Dilma nas pesquisas está relacionado a sua exposição nos últimos dias. No evento, será feito um balanço da gestão tucana em São Paulo e será apresentado ao público o discurso que balizará a campanha do PSDB.

Uma das maiores preocupações de Serra hoje, afirmam aliados, é com o discurso que servirá de carro-chefe para a disputa. O núcleo mais próximo do governador tem se reunido com frequência para discutir e formatar a espinha dorsal da campanha. Participam do grupo, que se reúne semanalmente na casa de Andrea Matarazzo, nomes que atuaram durante o governo Fernando Henrique Cardoso, como Eduardo Graeff e Eduardo Jorge Caldas Pereira, que ocuparam a Secretaria-Geral da Presidência.

Após o lançamento de Serra, os tucanos pretendem confirmar a candidatura de Geraldo Alckmin ao governo do Estado. A ideia é criar outro ato de repercussão na imprensa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.