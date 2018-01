PSDB prepara agenda política de Serra O PSDB prepara um ato de campanha do candidato à presidência e ministro da Saúde, José Serra, a ser realizado num ginásio em Sinop, norte do Mato Grosso, na próxima quarta-feira. O comando do partido e o governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira (PSDB), decidiram aproveitar a presença do ministro na cidade numa solenidade de entrega de ambulâncias e equipamentos hospitalares para marcar a atividade política. Antes de viajar para Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, Serra estará na segunda-feira em Recife ao lado do presidente Fernando Henrique Cardoso. Na terça, desembarcará em Maceió. Partidários da chapa Serra-PMDB, Dante de Oliveira e o pré-candidato ao governo do Mato Grosso, senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT), disseram que o ato foi marcado logo após o lançamento de sua candidatura, em Brasília. O PSDB espera reunir no ginásio do Sesi de Sinop cerca de 3 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores, aliados da legenda no Estado e militantes. Serra deverá ouvir, logo após chegar na cidade, uma reivindicação: a conclusão da BR-163 num eventual governo do ministro tucano. "É uma prioridade para o Estado", declarou Barros. "Mas o nosso principal objetivo é conhecer as idéias do futuro presidente José Serra". Segundo Dante, o ministro da Saúde está no caminho certo ao negociar a formação de uma chapa com o PMDB. "Tanto é que agora a governadora do Maranhão, Roseana Sarney - candidata do PFL à Presidência -, está tentando neutralizar as articulações do PSDB para compor com o PMDB", disse o tucano. Ele avalia, no entanto, que o comando do partido tem de insistir na possibilidade de manter o PFL como aliado. Todos os cuidados estão sendo tomados para que não seja caracterizada a utilização da máquina do governo federal na campanha de Serra. Segundo Antero Paes de Barros, o ato em Sinop foi marcado à noite, fora do "horário de trabalho" do ministro. "Vamos apenas receber, num encontro regional do PSDB no ginásio do Sesi, aquele que será o candidato à Presidência da República", disse Paes de Barros. Advogados do governador estão enviando correspondências para militantes e políticos orientando para que não peçam voto para Serra no dia do ato nem utilizem camisetas e material com o nome do candidato. Isto porque a campanha, pela lei, ainda não começou, já que as candidaturas precisam ser homologadas pelas convenções partidárias. Até 6 de julho, é proibido fazer propaganda para qualquer candidato, segundo a legislação eleitoral.