PSDB pode ter programa de governo pronto em outubro

Em entrevista em Nova York, o pré-candidato tucano - que disputa a cabeça de chapa com o governador de São Paulo, José Serra, na corrida para a sucessão presidencial em 2010 - afirmou que o partido tem uma agenda de eventos que serão realizados a cada 20 dias passando por diferentes Estados no País. As prévias do partido, acrescentou, devem ser realizadas em novembro ou dezembro.

Nos eventos do PSDB que serão realizados pelo Brasil, segundo o governador mineiro, as lideranças do partido vão discutir questões que possam construir o programa do PSDB. "Vamos, quem sabe, em outubro, ter formatado o programa de governo que vai diferenciar a proposta do PSDB da proposta do atual governo que está aí." Até outubro, acrescentou, "acho que este índice de desconhecimento deverá diminuir", referindo-se a índices como o da pesquisa CNI/Ibope, divulgada esta semana, que apontou Aécio como pouco conhecido por 49% dos entrevistados e 21% afirmaram ter ouvido falar em seu nome pela primeira vez na pesquisa.