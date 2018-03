PSDB pode ir à Justiça contra orientação da AGU

Presidente do PSDB, o senador Sérgio Guerra (PE) mostrou-se indignado com a decisão e falou em fraude. "Isso é uma fraude. Mesmo que ela apareça, e não fale, é um absurdo. Algo deplorável", anotou.

"A AGU é do Estado brasileiro, e não de governo nem de partidos. Permitir que a candidata, que não será mais ministra, use a estrutura pública, aviões, equipamentos, equipes e logística e, junto com o Lula, desenvolva sua campanha é um vexame", disse Guerra.

"O presidente Lula vai continuar falando que não pode fazer campanha porque a Lei não permite. Essa é uma campanha dissimulada eficaz", prosseguiu.