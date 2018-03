'PSDB perdeu oportunidade de ficar calado', diz Berzoini

O presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, divulgou nota na noite da última terça-feira, 19, em resposta às críticas feitas pela senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Para ele, "a oposição sempre desdenhou o PAC".

Durante a inauguração da barragem do rio Setúbal, em Jenipapo (MG), a ministra-chefe da Casa Civil discursou contra a oposição. "Muitas pessoas tem dito nos últimos dias, aliás o próprio presidente do partido de oposição disse que acabaria com o PAC porque o PAC não existe e ele acabaria com essa história do PAC", disse a pré-candidata do PT à Presidência da República, referindo-se à entrevista do presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), para a revista 'Veja'. "É muito grave. Porque nós estamos aqui justamente inaugurando uma obra concreta e real que todos vocês sabem que existe e que está aqui ao lado."

Ao lado de Dilma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou para alfinetar os partidos da oposição, que "não gostam que o governo inaugure obras".

Marisa Serrano (PSDB-MS) disse na última segunda-feira, 18, que "os brasileiros sabem que o PAC não é um programa de obras e sim um slogan publicitário. Em verdade, o PAC não passa de um amontoado de obras sem foco nem objetivo".

Leia abaixo a nota de Ricardo Berzoini:

"PSDB perde a oportunidade de ficar calado

O PSDB demonstra que está descontrolado para a legítima disputa de projetos que ocorrerá neste ano de 2010. O presidente Sergio Guerra, em entrevista à revista 'Veja', declarou que o PAC não se realizou. Açodado, deu a senha para que, a cada inauguração, possamos desmentir o discurso derrotista da oposição. Disse ainda que vai mudar a política econômica de Lula, que derrotou a herança tucana de descontrole fiscal e cambial que quebrou o Brasil no governo FHC. Guerra não soube dizer o que vai mudar na economia, talvez por reconhecer que o governo Lula traçou um novo caminho para a economia brasileira, aprovado no enfrentamento à crise mundial, na geração de milhões de empregos e na solução dos impasses das dívidas interna e externa no país.

A companheira Dilma registrou hoje a declaração de Guerra sobre o PAC, lembrando que a oposição sempre desdenhou o PAC que apresenta neste ano a maior maturidade em seu desempenho depois de enfrentar os obstáculos de um estado viciado na paralisia dos anos tucanos.

A nota assinada pela Senadora Serrano, no dia de hoje (19), apenas reflete esse dilema tucano. Quer se opor às legítimas manifestações de nossa pré-candidata, mas escorrega na aprovação do governo que Lula lidera e Dilma coordena, e o povo brasileiro aprova.

Torcemos para que o PSDB se encontre e produza um programa de governo, para que possamos ter um debate de alto nível neste ano eleitoral. O PT e seus aliados temos o que mostrar e propor aos brasileiros. Esperamos que a oposição não se esconda, nem se acovarde de defender a herança de FHC, da privatização, desemprego e paralisia nacional.

Ricardo Berzoini - Presidente Nacional do PT"