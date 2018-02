PSDB pede suspensão de vídeo do PMDB em MG

A acusação é que a transmissão da primeira videoaula do PMDB, na última segunda-feira, teve cunho eleitoral. "O anúncio do partido é que estas videoaulas serão transmitidas de 15 em 15 dias. Por isso, tomamos a decisão pela medida cautelar", disse o secretário-geral do PSDB-MG, deputado estadual Lafayette Andrada.

Acompanhado do advogado do partido, Fabrício de Souza Duarte, Andrada esteve no TRE pela manhã. Junto com a documentação apresentada foi anexado um panfleto de divulgação das videoaulas do PMDB. Conforme o PSDB-MG, no material, a população era convidada a participar da retransmissão por meio de antenas parabólicas.

Interação

O PMDB mineiro afirma que a tecnologia está sendo usada para interagir com sua militância. "A videoaula não é uma propaganda antecipada de campanha política de forma nenhuma. É uma forma de conversarmos, de entrarmos em contato com os nossos diretórios no interior", afirmou o presidente do PMDB-MG, deputado federal Antônio Andrade.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o deputado, a tecnologia "assustou" os tucanos. "O nosso partido está muito mobilizado e parece que o PSDB está um pouco assustado com isso", provocou.

Costa não foi localizado. O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB), pré-candidato à reeleição, evitou o tema. "Esse é um assunto dos partidos, eu não tenho participação."