PSDB pede suspensão da propaganda partidária do PT O PSDB entrou, nesta sexta-feira, com pedido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para proibir a reexibição do programa do Partido dos Trabalhadores no Estado de São Paulo veiculado no dia 22 de maio. Os tucanos argumentam que o programa partidário teria feito promoção pessoal do senador Aloizio Mercadante, pré-candidato petista ao governo do Estado, e propaganda eleitoral antecipada. Segundo informou o site do tribunal, o PSDB pediu a imediata interrupção da exibição da propaganda petista e a cassação do direito da legenda à próxima propaganda político-partidária estadual. No filme, que tem 20 minutos, Mercadante surge lamentando a onda de violência em São Paulo e declara que "São Paulo precisa, definitivamente, retomar o crescimento e voltar a liderar o processo de desenvolvimento do País. O governo Lula está fazendo no Brasil, a gente quer fazer em São Paulo".