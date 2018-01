PSDB pede saída de Arruda, mas quer aliança com DEM

"Em relação à aliança, o DEM será um dos principais aliados no ano que vem", afirmou o deputado Edson Aparecido (PSDB-SP), vice-presidente do PSDB. "Ficou clara na reunião da Executiva na terça-feira passada que a aliança está preservada. Esse é um sentimento tanto do PSDB quanto do DEM. A questão está razoavelmente administrada", afirmou.

Para Aparecido, o PSDB tomou a decisão correta de retirar os tucanos do governo Arruda e abrir procedimento no Conselho de Ética do partido contra seus integrantes citados na Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal (PF).

O escândalo derrubou o presidente do PSDB-DF, Márcio Machado, autor de uma planilha com o nome de 41 empresas que teriam sido abordadas para fazer doação à campanha de Arruda, ao lado de valores que somam R$ 11 milhões. O PSDB também tinha dois integrantes no primeiro escalão do governo do Distrito Federal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.