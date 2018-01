PSDB pede que Alckmin governe e dispute a reeleição A executiva estadual do PSDB aprovou, por unanimidade, moção que vai sugerir ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que dispute a reeleição ainda no cargo. "É para dar tranqüilidade ao governador e ao partido", afirmou o presidente estadual da legenda, Edson Aparecido. Foi definida também a data da convenção estadual dos tucanos, que vai ser realizada no dia 30 de junho. É nessa data que serão homologadas as candidaturas para disputa ao governo do Estado, Senado, Câmara Federal e Assembléia Legislativa. A carta (moção) com a indicação de que Alckmin é o nome do partido para disputar o governo do Estado, e a recomendação de que ele permaneça no cargo durante as eleições, serão entregues por Aparecido ao governador nesta semana. "Como não há vice-governador, seria complicado Alckmin deixar o cargo, pois isso implicaria na interferência entre os poderes", disse o deputado Duarte Nogueira, referindo-se aos presidentes da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça, ambos, respectivamente, na linha sucessória do governo. Foi definido também que no dia 4 de março serão divulgadas as regras para a montagem das chapas de candidatos a deputados federais e estaduais. No dia 11 do mesmo mês, será a vez da definição das regras para as disputas de prévias no partido. Segundo Aparecido, a vaga para o Senado deverá ser decidida nas prévias. Os tucanos interessados na vaga do Senado, até o momento, são o presidente nacional do Partido, José Aníbal, o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, o empresário e atual senador (na suplência de José Serra) Pedro Piva, e a deputada federal Zulaiê Cobra. Embora cada partido tenha direito a duas vagas para disputar o Senado, o PSDB vai utilizar apenas uma vaga, já que a segunda está comprometida pela aliança com o PFL, que tem nome indicado - o do senador Romeu Tuma, que vai disputar a reeleição. Aparecido não descartou porém, a hipótese de que possa ocorrer prévia para o cargo de governador, já que a deputada Zulaiê tem manifestado esse desejo, embora Alckmin seja o indicado e preferido pelo partido. "Mesmo que alguém se inscreva para a prévia, não vamos fazer como o PT", disse Aparecido, referindo-se ao interesse do senador Eduardo Suplicy, em disputar as prévias para candidato à presidência com Luiz Inácio Lula da Silva (Lula é o candidato natural do PT), e que tem encontrado resistência do próprio partido.