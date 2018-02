PSDB pede punição de Lula no TSE

Na propaganda, houve grande exposição de Dilma e Lula, associando um ao outro. Lula comparou Dilma ao líder e ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela. Na representação protocolada no TSE, o PSDB acusa o PT de usar o espaço reservado para a propaganda partidária para promover a candidatura de Dilma à Presidência.

O PSDB quer que o TSE multe Lula, Dilma e o PT em R$ 250 mil ou valor correspondente ao custo da propaganda. A legenda de oposição também pede que o PT seja punido com a perda do direito de veicular sua propaganda partidária no segundo semestre de 2011.