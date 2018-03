PSDB pede investigação sobre contrato da Pesca

Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo publicada na sexta-feira revelou que, após ter sido contratada pela pasta para construir lanchas-patrulha ao custo de R$ 1 milhão cada, a Intech Boating foi procurada para fazer uma doação de R$ 150 mil para o comitê financeiro do PT de Santa Catarina. O comitê arcou com a maior parte dos custos da campanha a governador em 2010, cuja candidata era a petista Ideli Salvatti, atual ministra das Relações Institucionais.

O tucano pediu que a comissão convoque o ex-ministro da Pesca e deputado federal Luiz Sérgio (PT-RJ), que, em entrevista ao Estado no sábado, classificou como "malfeito" a ação da pasta de cobrar repasse de recursos para o comitê petista. "O ministério não pode pedir à empresa contratada doação para o PT", afirmou Alvaro Dias, considerando a fala de Sérgio um "depoimento importante" para a investigação do caso.

O líder do PSDB lembrou que, desde outubro do ano passado, havia apresentado um requerimento para que o Senado obtivesse cópia do relatório da auditoria da licitação da Pesca. Mas, até o momento, apesar das "inúmeras irregularidades" apresentadas na auditoria, segundo ele, seu pedido não foi votado pela Casa.