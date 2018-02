PSDB pede investigação de ministro dos Transportes

Além deles, o PSDB pediu que seja apurada suposta omissão do ministro chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, na investigação de supostas irregularidades ocorridas nos Transportes. Hage disse, em entrevistas, que as irregularidades estão no "DNA do DNIT". A oposição entende que ele foi omisso ou não denunciar ninguém no Ministério dos Transportes e no DNIT, apesar de ter aberto mais de 160 processo administrativos.