PSDB pede investigação de falso evento de apoio à candidatura de Serra

O PSDB apresentou nesta sexta-feira, 19, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido de investigação para apurar a origem de uma mensagem que circula na internet com convite para evento de apoio à candidatura do governador de São Paulo, José Serra, à Presidência da República. O evento estaria marcado para a noite desta sexta-feira, às 19h30 em um restaurante no bairro do Catete, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Na mensagem veiculada por e-mail, uma suposta entidade que se autodenomina Coordenação da Frente Rio Serra Presidente convida para o encontro de lideranças, militâncias, empresários e outros da sociedade fluminense que apoiam a candidatura de Serra. A mensagem pede confirmação de presença e indica que se trata de uma reunião privada na qual seria comemorado o aniversário de 68 anos do tucano.

Na petição apresentada para o TSE, o PSDB e o governador afirmam não ter qualquer envolvimento com a iniciativa e desconhecerem a autoria da mensagem "que não foi jamais autorizada por quem quer que seja". "Pelas características apócrifas da mensagem, aliás, supõe o PSDB que todo o evento não passe de uma farsa engendrada para causar algum impacto ou dano político neste ambiente pré-eleitoral, em que as especulações ganham grande espaço na mídia." O PSDB pediu ao TSE para instaurar um inquérito policial federal para apurar a responsabilidade e autoria da mensagem enviada por e-mail.