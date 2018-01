PSDB pede ao TSE multa maior para a CUT-SP O PSDB entrou com agravo regimental no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no qual solicita revisão da decisão que acolheu, em parte, representação da agremiação para proibir a circulação e divulgação de panfletos da Central Única dos Trabalhadores (CUT) de São Paulo na internet. Na mesma decisão, também foi determinada a aplicação de multa à entidade no valor de 20 mil Ufirs. De acordo com os tucanos, a publicação, distribuída durante as comemorações do Dia do Trabalho em São Paulo, veiculava matérias prejudiciais à imagem do pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin. Além disso, trazia também entrevista "forjada" com o presidente da CUT-SP, Edilson de Paula Oliveira. Por essas razões, o PSDB solicitou que a Justiça Eleitoral considerasse o panfleto como propaganda eleitoral a serviço do PT e de seu pré-candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Por decisão do ministro relator, o TSE proibiu a circulação do jornal e sua veiculação na internet. Determinou, também, a aplicação de multa no valor mínimo previsto na lei apenas à CUT-SP, sem penalizar o presidente da entidade. Insatisfeito, o PSDB recorreu e pede agora a reconsideração da decisão junto ao TSE para que seja aplicada multa maior à CUT-SP e que a penalidade seja estendida também a Edilson de Paula Oliveira, o presidente da entidade.