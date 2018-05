PSDB pede ao STF que anule eleição indireta no TO O PSDB entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) requerendo a suspensão da eleição indireta para governador e vice-governador no Tocantins. O partido alega que a Lei Estadual 2.143, aprovada na quinta-feira pela Assembleia Legislativa do Estado, que regulamenta a prática de pleito indireto, infringe diversas regras da Constituição Federal. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou em 25 de junho, de forma unânime, a cassação do governador Marcelo Miranda (PMDB) e do vice-governador Paulo Sidnei Antunes (PPS). No dia 8 deste mês, o TSE ordenou à Assembleia Legislativa que elegesse os novos governador e vice.