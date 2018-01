PSDB pede à Justiça punição ao PT por tabela da Copa pró-Lula O PSDB pediu nesta sexta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que multe o PT pela suposta distribuição de um folheto com a tabela dos jogos da Copa do Mundo e a inscrição "Copa 2006 - Lula é show de bola". O partido sustenta que por enquanto esse tipo de propaganda eleitoral é proibido. A campanha eleitoral somente é permitida a partir do dia 6 de julho. Os tucanos argumentam que se trata de propaganda eleitoral fora de época e que o PT deve ser punido com multa de 20 mil a 50 mil Ufirs (cerca de R$ 20 mil a R$ 50 mil) e a proibição da distribuição e o recolhimento dos folhetos. Além do PSDB, o vice-procurador-geral eleitoral, Francisco Xavier Pinheiro Filho, estuda a possibilidade de contestar no TSE a distribuição dos folhetos. Realizada em maio, a distribuição do folheto foi noticiada pelo Estado. "As evidências estão todas a sugerirem a prática de campanha maciça, ostensiva e ofensiva, caracterizando propaganda deliberada e previamente acordada sob a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores", sustenta o PSDB. Os folhetos foram distribuídos em locais públicos e na reunião partidária do PT com o objetivo, segundo o PSDB, de preparar a campanha do pré-candidato petista ao governo do Estado, o senador Aloizio Mercadante. No folheto há referências à possibilidade de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um trecho, o texto afirma: "Na Copa do Mundo, já temos o melhor time. Nossa parte é torcer e ver a seleção jogando pra frente. Agora, quando o assunto é o nosso país, quem escala o time é a gente. E o Brasil não pode andar pra trás. O povo sabe: Lula de novo é continuar construindo um futuro."