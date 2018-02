PSDB: PDT deve ter 'coragem de enfrentar as denúncias' Em nota, a direção nacional do PSDB disse que "repudia com veemência" as declarações de Acyr Gurgacz (RO). Diante das acusações de irregularidades em convênios com organizações não-governamentais (ONGs) no Ministério do Trabalho, comandada pelo pedetista Manoel Dias, Gurgacz afirmou que o ministério não fez contrato com "nenhuma ONG" e que foi "especialmente" no governo mineiro, gerido desde 2003 por tucanos, que houve a contratação do IMDC (Instituto Mundial do Desenvolvimento da Cidadania), um dos alvos da Operação Esopo, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal para combater fraudes em licitações e desvio de recursos públicos.