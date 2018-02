PSDB paulista elege hoje novo presidente e Executiva O PSDB paulista realiza hoje sua convenção, na qual mais de 2 mil delegados vão eleger o presidente estadual da legenda e a Executiva. O atual presidente, Antônio Carlos de Mendes Thame, deve ser o eleito para o cargo. Thame foi conduzido à presidência estadual do PSDB no início do ano, com o pedido de licença de Sidney Beraldo para assumir a Secretaria Estadual de Gestão Pública. Estão previstas as presenças do governador José Serra e do ex-governador Geraldo Alckmin. Segundo Thame, a convenção de hoje manterá o partido no caminho para ter um bom desempenho nas urnas em 2008 (eleições municipais) e em 2010 (eleições estaduais e Presidência da República). A chapa para a Executiva paulista do PSDB, organizada por eleições livres feitas pela base em todas as regiões do Estado e capital, é formada por 105 titulares e suplentes. Ela comandará o processo eleitoral em todo o Estado. A meta é a eleição de maior número de prefeitos e vereadores do PSDB em todo o Estado no ano que vem. O encontro dos tucanos acontece hoje na Assembléia Legislativa, em São Paulo, e o fim da convenção está previsto para as 16 horas. Além de São Paulo, o PSDB realiza neste fim de semana convenções em mais 15 Estados e no Distrito Federal.