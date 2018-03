PSDB paulista chega sem unidade a convenção estadual

Em um jantar na segunda-feira, os secretários do governo Alckmin fecharam um acordo com a bancada de deputados federais para que o novo presidente da legenda seja o deputado estadual Pedro Tobias, que conta com o apoio de Alckmin. Também fecharam questão em torno do deputado federal Vaz de Lima, que foi líder do governo na Assembleia na gestão de José Serra, para a secretaria-geral.

Ocorre que o atual secretário-geral, César Gontijo, não aceita retirar a candidatura e deve disputar a reeleição. Com bom trânsito na base do PSDB, o tucano conta com o apoio do secretário paulista de Energia, José Aníbal, um dos cotados na legenda para disputar a Prefeitura em 2012.

Alckmin ligou na quarta-feira para Gontijo e o sondou sobre a possibilidade dele retirar a sua candidatura. A reportagem apurou que Gontijo não pretende desistir da disputa. Os deputados federais também informaram aos emissários de Alckmin que não querem disputar a secretaria-geral no voto e que, se Gontijo insistir, os parlamentares vão se retirar da composição da Executiva estadual. "Não vamos aceitar disputa avulsa. Se isso acontecer, o acordo está rompido", afirmou um dos deputados federais envolvidos nas negociações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.