PSDB paulista apoia timing eleitoral de Serra A despeito da preocupação demonstrada por alguns setores do PSDB com o timing de José Serra em assumir publicamente sua candidatura à Presidência da República nessas eleições, a direção da legenda em São Paulo apoia a decisão do governador paulista em postergar tal anúncio, provavelmente até o prazo de desincompatibilização estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 3 de abril.