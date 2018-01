PSDB organiza bases municipais para Serra em 2010 O PSDB começa a construir uma estratégia de longo curso para criar bases municipais de apoio à candidatura José Serra em 2010. O partido vai reunir hoje, no Jockey Club, os 204 prefeitos tucanos eleitos no Estado para dizer-lhes que o desempenho de cada um ajudará a demarcar um diferencial ante seu principal adversário, o PT. A reunião também vai orientar os prefeitos a enfrentar os efeitos da crise econômica mundial. Mas não é só. Os tucanos deram ao secretário executivo estadual, Rogélio Barchetti, ex-vereador e atual vice-prefeito de Avaré, a função de correr os Estados e organizar, em cada um, o secretariado estadual de vereadores. Barchetti já foi ao Acre e a Mato Grosso do Sul. O propósito é fortalecer as bases municipais tucanas em todos os Estados, de maneira a fincar pilares de sustentação para a candidatura de Serra à Presidência da República em 2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.